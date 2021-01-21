Финансовый рынок: Бизнес Трампа пострадал из-за коронавирусной пандемии

Доходы от его отелей в Вашингтоне и Лас-Вегасе упали более чем наполовину. Об этом стало известно из его декларации.
Также пострадал бизнес от гольф-полей, расположенных в Великобритании и Ирландии. Не обошел стороной кризис и продажи в магазинах Trump Tower в Нью-Йорке. В целом, доход Trump Organization составил 278 млн долларов, что на 38% меньше, чем за 2019 год. В общей сложности Трамп оценил свои активы в пределах т 1,3 до 1,7 млрд долларов США. В его декларации также подробно описаны подарки на сумму более 40 тысяч долларов, которые он получил за последний год.В настоящее время состояние Трампа равно 2,45 млрд долларов. Данная сумма на 500 млн долларов меньше той, которая была у него при вступлении на должность президента. В ближайшие три года ему нужно будет погасить долги за свои здания. Сумма долгов превышает миллиард долларов.
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