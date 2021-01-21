Финансовый рынок: Бизнес Трампа пострадал из-за коронавирусной пандемии

Доходы от его отелей в Вашингтоне и Лас-Вегасе упали более чем наполовину. Об этом стало известно из его декларации.

Также пострадал бизнес от гольф-полей, расположенных в Великобритании и Ирландии. Не обошел стороной кризис и продажи в магазинах Trump Tower в Нью-Йорке. В целом, доход Trump Organization составил 278 млн долларов, что на 38% меньше, чем за 2019 год. В общей сложности Трамп оценил свои активы в пределах т 1,3 до 1,7 млрд долларов США. В его декларации также подробно описаны подарки на сумму более 40 тысяч долларов, которые он получил за последний год.

В настоящее время состояние Трампа равно 2,45 млрд долларов. Данная сумма на 500 млн долларов меньше той, которая была у него при вступлении на должность президента. В ближайшие три года ему нужно будет погасить долги за свои здания. Сумма долгов превышает миллиард долларов.

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