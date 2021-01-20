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Финансовый рынок: Продажи автомобилей в Европе оказались худшими за всю историю
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Финансовый рынок: Продажи автомобилей в Европе оказались худшими за всю историю

Пандемия коронавируса и карантинные ограничения нанесли огромный ущерб по количеству проданных автомобилей на территории Евросоюза
​Продажи новых автомобилей на территории ЕС в прошлом году снизились на рекордный показатель за всю историю на 23,7%, сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей.

Говорится о том, что пандемия коронавируса и карантинные ограничения нанесли огромный ущерб по количеству проданных автомобилей на территории Евросоюза. Всего было зарегистрировано девять миллионов новых автомобилей. 

Такой показатель оказался самым крупным падением спроса и наихудшим результатом за всю историю наблюдения за рынком. Если сравнивать с 2019 годом, то количество регистраций новых автомобилей сократилось на три миллиона.

В то же время стало известно, что стоимость автомобилей Lada в январе этого года выросла в среднем на 2%. Наибольший прирост показала Lada Vesta, которая в прошлом году была вторым по популярности автомобилем в России.Объем продаж компании упали на 4,95% по сравнению с 2019 годом. В Европе Россия заняла четвертое место по продажам автомобилей после Германии, Франции и Великобритании.

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среда 20.01.2021 | 20:53
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