Финансовый рынок: Tesla хочет выйти на рынок Индии

В настоящее время И. Маск ведет переговоры с местными чиновниками касательно того чтобы открыть офис, шоурум, исследовательского центра и завода на территории страны в 2021 году. Многие аналитики полагают, что Tesla вряд ли может рассчитывать на большие объемы продаж на территории Индии.

Стоимость базовой комплектации Tesla стартует с отметки в 40 960 долларов. Стоит отметить, что основной объем продаж в Индии приходится на автомобили стоимостью 10 тысяч долларов и ниже.

Доля электрокаров на индийском рынке очень небольшая, менее 1% годовых продаж всех автомобилей. Если сравнивать с Китаем, то там этот показатель равен примерно 5%. Однако Tesla считает, что есть смысл выходить на индийский рынок при населении страны в 1,3 млрд человек.

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