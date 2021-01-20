Финансовый рынок: Air France может объявить о банкротстве

Air France может попросту разориться в том случае, если не получит помощь от государства. Авиаперевозчик является стратегически важной для страны компанией. Франция обязательно должна иметь свою авиакомпанию, что является одним из залогов суверенитета страны. В настоящее время власти страны выделили Air France в 2020 году семь миллиардов евро.

Взамен на полученные средства компания должна будет повысить конкурентоспособность. Ранее сообщалось о том, что Air France готовится начать массовые увольнения. В ближайшие два года компания планирует сократить примерно 7,5 тысяч сотрудников. Другая авиакомпания - Lufthansa – также вынуждена проводить массовые сокращения сотрудников, без работы могут остаться десятки тысяч человек.

В компании полагают, что в сложившихся сложных реалиях для ведения бизнеса избыточными являются примерно 26 тысяч рабочих мест.

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