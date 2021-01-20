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Финансовый рынок: Air France может объявить о банкротстве
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Финансовый рынок: Air France может объявить о банкротстве

Air France может попросту разориться в том случае, если не получит помощь от государства
​Крупнейшая авиакомпания Европы – Air France – находиться на пороге банкротства. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Б. Ле Мэр.

Air France может попросту разориться в том случае, если не получит помощь от государства. Авиаперевозчик является стратегически важной для страны компанией. Франция обязательно должна иметь свою авиакомпанию, что является одним из залогов суверенитета страны. В настоящее время власти страны выделили Air France в 2020 году семь миллиардов евро.

Взамен на полученные средства компания должна будет повысить конкурентоспособность.  Ранее сообщалось о том, что Air France готовится начать массовые увольнения. В ближайшие два года компания планирует сократить примерно 7,5 тысяч сотрудников. Другая авиакомпания  - Lufthansa – также вынуждена проводить массовые сокращения сотрудников, без работы могут остаться десятки тысяч человек. 

В компании полагают, что в сложившихся сложных реалиях для ведения бизнеса избыточными являются примерно 26 тысяч рабочих мест.

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среда 20.01.2021 | 18:01
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