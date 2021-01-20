Финансовый рынок: Audi и FAW запускают проект по производству автомобилей

Компании планируют, что в 2024 году начнется выпуск электрокаров на заводе в китайском городе Чанчуне. Стоимость сооружения завода оценивается более чем в 30 млрд юаней (примерно 4,62 млрд долларов). В настоящее время Audi совершила поставки на китайский рынок примерно семь миллионов автомобилей.

Совместное предприятие FAW-Audi в 2020 году продало на территории Китая более 726 тысяч автомобилей. Такой показатель стал рекордным за последние 30 лет работы Audi на китайском рынке.

Ранее китайский производитель Xpeng Motors объявил о запуске новой функции автономного вождения электромобилей. С помощью такой функции компания хочет бросить вызов конкурентам, таким как Tesla.

Функция позволит электромобилям автоматически менять полосу движения, набирать скорость и замедляться, а также совершать обгон и выезжать на шоссе.

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