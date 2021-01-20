Финансовый рынок: Ford отзывает 3 млн автомобилей из-за подушек безопасности Takata

Отзыву подлежат автомобили Ford с 2006 по 2011 год выпуска, включая Ford Ranger и Fusion.

С теми же требованиями NHTSA обратилась к Mazda Motor Corp. и заставила компанию отозвать около 5800 своих автомобилей с 2006 по 2012 года выпуска для решения тех же проблем.

В подушках Takata используется летучий нитрат аммония, чтобы создать небольшой взрыв для заполнения ее воздухом при аварии. Но химическое вещество может испортиться под воздействием тепла и влажности и взорваться со слишком большой силой, разорвав свой металлический контейнер на мелкие осколки.

Согласно заявлениям Ford и Mazda, их автомобили, которые могут быть отозваны, имеют абсорбирующие влагу химические вещества в инфляторах, которые делают их безопасными. Однако NHTSA не согласилась с таким заявлением.

Теперь у компаний будет 30 дней, чтобы подать регулирующему органу график, по отзыву неисправных авто.

В ноябре General Motors была вынуждена отозвать 5,9 миллиона автомобилей в США, чтобы удалить надувные устройства подушек безопасности Takata.

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