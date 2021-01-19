Финансовый рынок: В мире появился новый автоконцерн

Данная компания будет четвертой в мире по величине и сможет производить 8,7 млн автомобилей в год. Данное объединение позволит компаниям ежегодно экономить около пяти миллиардов евро. Акции новообразованной компании будут торговаться на биржах Милана, Нью-Йорка и Парижа.

В июне прошлого года министерство финансов Италии предоставило FCA кредит в размере 6,3 млрд евро для того, чтобы автогигант смог избежать банкротства. Такое заем стал самым крупным из всех, полученных кем-либо из производителей автомобилей с момента начала пандемии коронавируса. Полученные деньги пошли на оплату труда сотрудников, услуг, которые оказывали поставщики, а также на запланированные инвестиции в национальный филиал.

Большее количество автомобилей, чем новый альянс продадут Volkswagen, Toyota Motor и Nissan-Renault-Mitsubishi.

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