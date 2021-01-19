Финансовый рынок: На Apple подали судебный иск за отказ от удаления Telegram из App Store

Некоммерческая организация из Вашингтона, которая подала иск утверждает, что "Telegram используется для запугивания, угроз и принуждения представителей общественности", и Apple, несмотря на то, что обладала этой информацией, позволилаTelegram оставаться на App Store.

В поданном иске утверждается, что Telegram не только использовался для пропаганды насилия во время штурма Капитолийского холма сторонниками президента Дональда Трампа, но также "в течение многих лет использовалась антисемитскими группами практически без ограничений".

"Apple не предприняла никаких действий против Telegram, сравнимых с действиями, которые она предприняла против Parler, чтобы заставить Telegram улучшить свою политику модерации контента", — заявляет CSW.

Глава Telegram Павел Дуров в своем заявлении в понедельник поблагодарил "всех, кто сообщил о публичных каналах, которые перешли черту" в последние время, не упомянув о судебном процессе.

"Telegram приветствует мирные дебаты и протесты, но наши Условия использования прямо запрещают распространение публичных призывов к насилию", — добавил Дуров. "В течение последних 7 лет мы последовательно применяли это правило во всем мире, от Беларуси и Ирана до Таиланда и Гонконга".

Apple вместе с Alphabet Inc. сняла со своих платформ приложение для социальных сетей Parler из-за аналогичных обвинений в пропаганде насилия во время беспорядков на Капитолийском холме. Amazon.com Inc. также отказался от поддержки Parler.

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