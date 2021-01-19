Финансовый рынок: В Европе снижается количество регистраций новых авто

Количество регистраций новых авто в Европе снизилось на 3,3%в годовом выражении, но медленнее, чем падение на 12%, зафиксированное в предыдущем месяце.

Данные показали, что четыре крупнейших рынка Европейского союза показали очень разные результаты. Продажи в Италии снизились на 14,9%, а во Франции опустились на 11,8%. Между тем, автомобильный рынок Германии демонстрирует устойчивый рост на 9,9%, а продажи авто в Испании остались на прежнем уровне.

За весь прошлый год на рынке было зафиксировано рекордное снижение спроса с момента начала регистрации данных.

Рынок легковых автомобилей в Европейском союзе сократился на 23,7% до 9,9 миллиона единиц в результате пандемии коронавируса. На всех 27 рынках Евросоюза в 2020 году зафиксировано двузначное снижение показателей регистрации.

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