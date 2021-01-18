Финансовый рынок: Facebook и Instagram будут иметь представительства в Турции

Данный закон начал действовать с 1 октября 2020 года. В ноябре прошлого года власти Турции оштрафовали данные компании, а также ряд других IT-структур за то, что они не предоставили детальную информацию о своих представителях на территории страны. Сумма штрафов составила примерно 1,2 млн долларов. По закону, социальные сети, у которых количество пользователей превышает миллион человек, должны иметь представительство на территории Турции. Его руководителем должен быть гражданин страны. При этом, данные турецких пользователей должны храниться также на территории страны.

Новый закон также регулирует публикацию информации, которую власти могут посчитать оскорбительной или клеветой. Такого рода сообщения нужно удалять по запросу властей в течение 48 часов. В противном случае компании могут столкнуться с серьезными штрафами и значительными сокращениями интернет-трафика.

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