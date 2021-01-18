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Финансовый рынок: Xpeng Motors намерен бросить вызов Tesla
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Финансовый рынок: Xpeng Motors намерен бросить вызов Tesla

Xpeng является китайским стартапом по производству электромобилей
​Китайский производитель электрокаров Xpeng Motors анонсировал функцию автономного вождения электромобилей. С помощью такого нововведения компания хочет бросить вызов конкурентам, таким как Tesla.

Новая функция получила название Navigation Guided Pilot (NGP), которая позволит автомобилю P7 самостоятельно менять полосу движения, набирать скорость, замедляться, совершать обгон других автомобилей и совершать выезд на шоссе. Водители будут получать  специальное предупреждение о том, что им нужно взять на себя управление автомобилем, к примеру во время сложных погодных условий либо угрозы ДТП.

Xpeng является китайским стартапом по производству электромобилей. Поставки седана компании Xpeng P7 начались в июне прошлого года. В 2020 году компании удалось продать 27 тысяч автомобилей. Помимо Xpeng на рынок электрокаров намерены выйти Baidu и Geely, которые намерены создать совместное предприятие. У обеих компаний уже имеется собственное приложение для работы с картами и голосовой ассистент DuerOS.

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понедельник 18.01.2021 | 15:55
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