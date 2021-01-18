Финансовый рынок: Xpeng Motors намерен бросить вызов Tesla

Новая функция получила название Navigation Guided Pilot (NGP), которая позволит автомобилю P7 самостоятельно менять полосу движения, набирать скорость, замедляться, совершать обгон других автомобилей и совершать выезд на шоссе. Водители будут получать специальное предупреждение о том, что им нужно взять на себя управление автомобилем, к примеру во время сложных погодных условий либо угрозы ДТП.

Xpeng является китайским стартапом по производству электромобилей. Поставки седана компании Xpeng P7 начались в июне прошлого года. В 2020 году компании удалось продать 27 тысяч автомобилей. Помимо Xpeng на рынок электрокаров намерены выйти Baidu и Geely, которые намерены создать совместное предприятие. У обеих компаний уже имеется собственное приложение для работы с картами и голосовой ассистент DuerOS.

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