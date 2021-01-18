Финансовый рынок: В январе стоимость жилья в Великобритании падает

Стоимость жилья упала на 0,9% в январе после снижения на 0,6% в декабре, поскольку продавцы по-прежнему надеются привлечь покупателей и провести распродажу до окончания праздничных дней.

В годовом выражении рост цен на жилье снизился до 3,3% с 6,6% в декабре.

По данным Rightmove, с момента принятия предложения до юридического завершения сделки проходит 126 дней. Это говорит о том, что новые покупатели на рынке не должны учитывать экономию на гербовых пошлинах, если только они не покупают впервые.

"Хотя экономия на налогах была дополнительным стимулом, желание иметь больше внутреннего и внешнего пространства, похоже, продолжается, и эта новая изоляция может стать стимулом к действию по приобретению жилья в 2021 году для тех, кто имеет возможность и не приобрел жилую недвижимость в 2020 году", — заявил Тим Баннистер, директор отдела данных компании Rightmove.

Данные показали, что количество посещений Rightmove увеличилось на 33%, количество покупателей, связывающихся с агентами, увеличилось на 12%, а количество согласованных продаж выросло на 9% в январе по сравнению с предыдущим годом.

Агентство добавило, что, несмотря на временное закрытие рынка в 2020 году, потребности людей в жилье выросли и количество согласованных продаж за 2020 год увеличилось на 10% относительно 2019 года.

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