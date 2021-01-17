Финансовый рынок: В Европе оценили эффективность российской вакцины от коронавируса

Ранее на Западе довольно скептически отреагировали на появление такого препарата. Журналист полагает, что создание вакцины является слаженной работой российских ученых. В отличие от США и Европы, отметил Куско, Россия не гонится за прибылью и не навязывает свою продукцию, в отличие от зарубежных компаний.

Вакцина «Спутник V» сейчас распространяется по всему миру. Ранее ВОЗ обещала помочь с сертификацией российской вакцины. В настоящее время сертификация находится на стадии согласования ВОЗ, однако есть вероятность, что организация готова помочь и ускорить данный процесс.

Вакцина была разработана российскими учеными и стала первым в мире официально зарегистрированным лекарством от коронавируса. Позже Минздрав РФ объявил о регистрации еще одного препарата «ЭпиФак Корона», разработанным центром Роспотребнадзора «Вектор».

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