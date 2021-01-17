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Финансовый рынок: В Европе оценили эффективность российской вакцины от коронавируса
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Финансовый рынок: В Европе оценили эффективность российской вакцины от коронавируса

Ранее на Западе довольно скептически отреагировали на появление такого препарата
​Европейские представители заявили о том, что российская вакцина от коронавируса доказала свою эффективность против коронавируса. Такое мнение выразил французский журналист Ф. Куско.

Ранее на Западе довольно скептически отреагировали на появление такого препарата. Журналист полагает, что  создание вакцины является слаженной работой российских ученых. В отличие от США и Европы, отметил Куско, Россия не гонится за прибылью и не навязывает свою продукцию, в отличие от зарубежных компаний.

Вакцина «Спутник V» сейчас распространяется по всему миру. Ранее ВОЗ обещала помочь с сертификацией российской вакцины. В настоящее время сертификация находится на стадии согласования ВОЗ, однако есть вероятность, что организация готова помочь и ускорить данный процесс.

Вакцина была разработана российскими учеными и стала первым в мире официально зарегистрированным лекарством от коронавируса. Позже Минздрав РФ объявил о регистрации еще одного препарата «ЭпиФак Корона», разработанным центром Роспотребнадзора «Вектор».

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воскресенье 17.01.2021 | 22:34
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