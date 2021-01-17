Финансовый рынок: Toyota заплатит США штраф в 180 млн долларов

Данный штраф был назначен за нарушение закона о чистом воздухе, согласно которому от автопроизводителей требуется предоставлять регулярные отчеты.

Toyota обвиняется в систематических нарушениях требований к отчетной документации о дефектах, которые связаны с выбросами вредных веществ. Штраф будет заплачен до 31 марта 2021 года. Данный факт не означает, что Toyota намеренно фальсифицировала результаты измерений уровня выбросов вредных отходов. В данном случае речь идет о бюрократических формальностях, связанными с определенным недопониманием так называемых «бумажных» процедур.

Согласно требованиям закона о чистом воздухе, автопроизводители должны подавать отчеты с информацией о дефектах каждый раз, когда как минимум 25 автомобилей одной модели сталкиваются с поломкой компонентов, связанных с выхлопными газами. После того как компания начнет устранять неполадки, ей нужно подать отчет о добровольном отзыве автомобилей.

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