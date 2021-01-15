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Финансовый рынок: ​General Electric подал иск против Siemens Energy
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Финансовый рынок: ​General Electric подал иск против Siemens Energy

Сообщается, что Siemens Energy проводит внутреннее расследование по этому поводу
​Компания General Electric Co. направила в суд жалобу на Siemens Energy AG, обвинив немецкую энергораспределительную компанию в краже коммерческой тайны для газовых турбин. Siemens Energy якобы использовала эту информацию, чтобы получить контракты на производство газовых турбин.

После этих новостей акции компании Siemens Energy, которая недавно была выделена из немецкой компании Siemens SE, на немецких торгах обвалились на 6%.

В иске, поданном в окружной суд США в штате Вирджинии, General Electric обвинила американское подразделение немецкой компании Siemens Energy Inc. в краже интеллектуальной собственности в мае 2019 года.

Согласно жалобе, в результате якобы украденной коммерческой тайны компания потеряла контракт на сумму до $340 млн на поставку газотурбинных установок и их техническое обслуживание.

​General Electric утверждает, что только через 16 месяцев компания Siemens обнародовала факт владения секретной информацией и за это время несправедливо выиграла восемь тендеров.

Сообщается, что Siemens Energy проводит внутреннее расследование по этому поводу.

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пятница 15.01.2021 | 15:41
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