Финансовый рынок: ​General Electric подал иск против Siemens Energy

После этих новостей акции компании Siemens Energy, которая недавно была выделена из немецкой компании Siemens SE, на немецких торгах обвалились на 6%.

В иске, поданном в окружной суд США в штате Вирджинии, General Electric обвинила американское подразделение немецкой компании Siemens Energy Inc. в краже интеллектуальной собственности в мае 2019 года.

Согласно жалобе, в результате якобы украденной коммерческой тайны компания потеряла контракт на сумму до $340 млн на поставку газотурбинных установок и их техническое обслуживание.

​General Electric утверждает, что только через 16 месяцев компания Siemens обнародовала факт владения секретной информацией и за это время несправедливо выиграла восемь тендеров.

Сообщается, что Siemens Energy проводит внутреннее расследование по этому поводу.

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