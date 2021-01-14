Финансовый рынок: Tesla должна отозвать 158000 своих электромобилей

Сбои в управлении дисплеем могут привести к потере возможности использования камеры заднего вида и других функции автомобиля, связанных с безопасностью.

Отзыв касается седанов Tesla Model S, произведенных в период с 2012 по 2018 год, а также внедорожников Model S 2016-2018 модельных годов.

NHTSA отметило, что некоторые из этих автомобилей Model S и X были оснащены процессором NVIDIA Tegra 3 со встроенным устройством флэш-памяти на 8 ГБ. Часть этих 8 ГБ памяти используется каждый раз при запуске автомобиля.

Аппаратное обеспечение флеш-памяти может выйти из строя при достижении полной емкости хранилища, что приведет к отказу MCU.MCU - это экран дисплея транспортного средства, который управляет определенными аспектами работы в соответствии с федеральными стандартами безопасности транспортных средств и другими функциями, важными для безопасности.

В частности, отказ консолей дисплея может привести к невозможности использования камер заднего вида, а также к потере средств управления настройками подогрева стекл и зеркал автомобиля.

Это также отрицательно влияет на функции автопилота, а также на функции указателей поворота из-за возможной потери звуковых сигналов.

NHTSA отметило, что данные, представленные Tesla, показали, что частота отказов MCU достигает 17% для автомобилей Model S 2012-2015 модельных годов и до 4% для автомобилей Model S и Model X 2016- 2018 модельных годов.

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