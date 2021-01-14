Финансовый рынок - Перспективы развития ресторанного бизнеса в 2021 году

Опрос 6000 владельцев ресторанов и 1000 клиентов показал, что главные тенденции в области питания и меню в ресторанах включали такие изменения, как обеды на вынос. Основные тенденции включали упрощенное меню, продажу продуктов и исключение алкоголя из меню.

Потребительский спрос со стороны как ресторанов с полным, так и ограниченным обслуживанием был на продукты быстрого питания, такие как гамбургеры, пицца и блюда из курятины. Сокращение и объединение пунктов меню также оказали большое влияние на операционную деятельность и доход ресторанов.

Опрос выявил, что рестораторы продемонстрировали устойчивость, новаторство и приверженность, а также новые тенденции в области питания и меню, которые, вероятно, сохранятся. Однако эти тенденции в области питания и меню не компенсировали убытки отрасли.

Другое исследование, проведенное в декабре, показало, что в ресторанной индустрии продолжается снижение деловой активности: количество закрытых ресторанов и банкротств в США продолжает расти, а в некоторых известных ресторанах снижаются рабочие места.

Ресторанная индустрия, второй по величине работодатель в частном секторе США, наиболее сильно пострадала от пандемии коронавируса. Владельцы ресторанов по всей стране сообщили о резком снижении продаж и уровня занятости в последние месяцы после карантина, вызванного коронавирусом.

Опрос показал, что 87% этих ресторанов с полным спектром услуг сообщают о падении выручки от продаж в среднем на 36%, а 83% ресторанов ожидают, что в следующие три месяца продажи будут еще хуже.

По состоянию на первую неделю декабря 2020 года 17% ресторанов или более 110 000 заведений закрыты навсегда или на длительный срок. Большинство из них включают в себя хорошо зарекомендовавшие себя предприятия, которые работают в бизнесе в среднем 16 лет, а около 16% -— не менее 30 лет.

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