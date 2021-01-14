Финансовый рынок - ​Alibaba совместно с SAIC Motor представили свой электромобиль

Автомобиль с возможностью беспроводной зарядки выпущен под новым брендом - IM, что означает "интеллект в движении", пишет Nikkei Asia.

Автомобиль был разработан в сотрудничестве Alibaba, SAIC и Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development, инвестиционным подразделением местного правительства Шанхая.

В седане установлены аккумуляторы от Contemporary Amperex Technology, которая поставляет свою продукцию компании Tesla Inc., а также микросхемы Nvidia Corporation, сообщает Nikkei Asia.

Согласно публикации, IM начнет принимать заказы на автомобиль в апреле 2021 года на ежегодном автосалоне в Шанхае.

На момент публикации в Гонконге акции Alibaba выросли на 4,29%.

Продажи автомобилей на новых источниках энергии в Китае выросли на 11% до 1,36 миллиона единиц в 2020 году, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей, отмечает Nikkei Asia.

Автомобильный эксперт UBS Пол Гонг в своих прогнозах ожидает увеличение продаж до 25,77 миллиона автомобилей, пишет Nikkei Asia.

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