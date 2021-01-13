Финансовый рынок - ЮMoney может попасть под ограничения ЦБ РФ

Своим клиентам сервис разослал письмо, в котором говорится о том, что ограничения стали следствием проверки, которая проводилась регулятором в прошлом году. В конечном итоге, ЦБ РФ на полгода запретил ЮMoney проведение транзакций между клиентскими счетами и счетами компаний-нерезидентов.

Такой же запрет был введен по отношению к Qiwi. В обоих случаях не называются конкретные причины, но большинство участников рынка связывают это с борьбой, которую ведет Центробанк с букмекерами и нелегальными онлайн-казино. Данные структуры выводят выручку за границу через российские банки, с которыми заключают договор эквайринга. Таким образом, налоги в России эти компании не платят.

В ЮMoney намерены учесть все требования Центробанка. Отмечается, что изменения затронут лишь небольшое количество компаний-клиентов и все они будут проинформированы в индивидуальном порядке. Кошельки сервиса по-прежнему работают на территории России и доступны для совершения операций.

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