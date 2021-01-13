МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Бизнес
Индустрия
Финансовый рынок - Tesla выходит на автомобильный рынок Индии
logo

Финансовый рынок - Tesla выходит на автомобильный рынок Индии

Tesla выходит на рынок Индии в то время, когда правительство страны и штатов сосредоточены на сокращении вредных выбросов в атмосферу за счет внедрения зеленых технологий
​Крупнейшая компания по производству электромобилей Tesla Motors вышла на автомобильный рынок Индии, зарегистрировав свой офис под названием "Tesla India Motors and Energy Pvt. Ltd." в городе Бангалор в штате Карнатака.

Согласно данным Регистратора компаний (RoC), новое юридическое лицо зарегистрировано как "дочерняя фирма иностранной компании". В документации также указывается, что ее офис зарегистрирован на Lavelle Road с уставным капиталом в размере 15 лакхов и оплаченным капиталом в размере 1 лакха.

В преддверии официального открытия фирмы автопроизводитель назначил трех директоров — Вайбхава Танеджа, Венкатрангама Шрирам и Дэвида Джона Файнштейна.

Tesla выходит на рынок Индии в то время, когда правительство страны и штатов сосредоточены на сокращении вредных выбросов в атмосферу за счет внедрения зеленых технологий.

Согласно сообщениям, деятельность в Индии может начаться с продаж, а затем перейти к крупноузловой сборке и производству, в зависимости от спроса на электромобили. Компания Tesla также планирует открыть центр исследований и разработок (R&D) в Бангалоре.

Недавние отчеты показали, что первой моделью, которая будет продаваться в Индии, станет среднеразмерный роскошный седан Tesla Model 3, который был выпущен на международные рынки еще в 2017 году.

Ранее издание Economic Times сообщало, что продажи Tesla в Индии начнутся только во второй половине 2021 года. 

Министр автомобильного транспорта Индии Нитин Гадкари объявил в конце декабря, что Tesla планирует начать работу в Индии в начале 2021 года.

Читайте также: Финансовый рынок США - Macy\'s закрывает свои магазины

среда 13.01.2021 | 15:32
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости
  • В декабре индекс цен на сырьевые товары вырос на 1,8%
    Форекс - В декабре стоимость сырья в Новой Зеландии выросла

    В декабре цены на сырьевые товары Новой Зеландии выросли из-за более высоких мировых затрат на доставку, согласно данным банка ANZ.В декабре индекс цен на сырьевые

    среда, 13.01.2021 | 08:59
    Новая Зеландия
  • Китайская экономика хорошо восстановилась, и поэтому правительство возобновило структурную реформу
    Финансовый рынок - КНР ожидает кредитный кризис

    ​Пекин может спровоцировать кредитный кризис в стране, поскольку он возвращается к своей финансовой политике по сокращению долгов после того, как пережил худшие

    понедельник, 11.01.2021 | 11:32
    Китай
  • Введение жестких карантинных ограничений негативно отразится на экономике Великобритании
    В Великобритании вводится локдаун

    В понедельник ​премьер-министр Великобритании сообщил о введении очередного локдауна в Объединенном Королевстве на срок до одного месяца. Шотландия также

    вторник, 05.01.2021 | 14:17
    Великобритания
Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok