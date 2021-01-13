Финансовый рынок - Tesla выходит на автомобильный рынок Индии

Согласно данным Регистратора компаний (RoC), новое юридическое лицо зарегистрировано как "дочерняя фирма иностранной компании". В документации также указывается, что ее офис зарегистрирован на Lavelle Road с уставным капиталом в размере 15 лакхов и оплаченным капиталом в размере 1 лакха.

В преддверии официального открытия фирмы автопроизводитель назначил трех директоров — Вайбхава Танеджа, Венкатрангама Шрирам и Дэвида Джона Файнштейна.

Tesla выходит на рынок Индии в то время, когда правительство страны и штатов сосредоточены на сокращении вредных выбросов в атмосферу за счет внедрения зеленых технологий.

Согласно сообщениям, деятельность в Индии может начаться с продаж, а затем перейти к крупноузловой сборке и производству, в зависимости от спроса на электромобили. Компания Tesla также планирует открыть центр исследований и разработок (R&D) в Бангалоре.

Недавние отчеты показали, что первой моделью, которая будет продаваться в Индии, станет среднеразмерный роскошный седан Tesla Model 3, который был выпущен на международные рынки еще в 2017 году.

Ранее издание Economic Times сообщало, что продажи Tesla в Индии начнутся только во второй половине 2021 года.

Министр автомобильного транспорта Индии Нитин Гадкари объявил в конце декабря, что Tesla планирует начать работу в Индии в начале 2021 года.

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