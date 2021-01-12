Финансовый рынок - Япония и США хотят объединиться против Huawei

Обсуждаются условия для того чтобы обеспечить японским компания NEC и Fujitsu доступ на американский и британский рынки. В настоящее время на долю Huawei приходится более 33% мирового рынка оборудования. Чтобы переломить ситуацию страны решили объединить свои усилия и снизить данный показатель.

Ранее была опубликована информация, что к санкциям против Huawei подключилась и Швеция, однако это нанесло ущерб самой стране и вынудило обратиться к китайским поставщикам. Конкурент Huawei на шведском рынке, компания Ericson, неожиданно выступил с защитой по отношению к корейской компании. В Америке ранее запретили поставки процессоров и других комплектующих марки Huawei. Компанию обвинили в сотрудничестве с китайскими военными и тайном сборе информации. Сейчас компания ищет способы преодолеть такие сложности и планирует переориентироваться на внутренний рынок.

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