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Финансовый рынок - Саудовская Аравия хочет построить город будущего
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Финансовый рынок - Саудовская Аравия хочет построить город будущего

Город должен будет использовать только возобновляемые источники энергии для своих нужд
​Саудовская Аравия хочет построить новый город будущего, без машин, дорог и выбросов углекислого газа.

Данный проект получил название The Line и должен стать начало еще более амбициозного проекта футуристического бизнес-хаба под названием Neom. Его стоимость составит около 500 млрд долларов. Строительство The Line начнется уже в 2021 году, ориентировочно в первом квартале. Стоимость его инфраструктуры по предварительным оценкам равна 100-200 млрд долларов.

Город должен будет использовать только возобновляемые источники энергии для своих нужд. Протяженность мегаполиса составит 170 километров, а жить там будет около миллиона человек. Для передвижения планируется использовать сверхскоростные транспортные средства. Прогнозируется, что строительство The Line позволит создать около 380 тысяч рабочих мест.

Сегодня для властей Саудовской Аравии развитие так называемой «зеленой экономики» очень важно, поскольку страна очень сильно зависит от нефтяного экспорта. В 2020 году на данный сектор экономики пришлось более половины государственных доходов.

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понедельник 11.01.2021 | 20:08
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