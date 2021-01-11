Финансовый рынок - Baidu и Geely намерены вместе выпускать электромобили

Интернет-компания из Китая, известная прежде всего своей одноименной поисковой системой, заявила, что планирует создать отдельную компанию, которая будет производить электромобили.

Baidu предоставит свои интеллектуальные наработки для управления электромобилем, а китайский автопроизводитель предоставит знания проектирования и производственные мощности.

"Рынок электромобилей Китайской Республики имеет огромный потенциал, но клиенты хотят, чтобы автомобили нового поколения стали более интеллектуальными", - сказал Робин Ли, соучредитель и генеральный директор Baidu.

"Мы считаем, что, объединив опыт Baidu в области интеллектуального транспорта, подключенных транспортных средств и автономного вождения с опытом Geely, как ведущего производителя автомобилей и электромобилей, мы получим партнерство, которое будет создавать электромобили будущего".

Китайский интернет-гигант уже имеет собственное приложение для навигационной системы и технологию голосового помощника под названием DuerOS и уже работает над разработкой технологии автономного вождения.

По сообщениям CNBC, китайский рынок электромобилей продолжает расти благодаря государственной поддержке в виде субсидий и инфраструктуры зарядки.

По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, продажи чистых электромобилей увеличились на 4,4% с января по ноябрь по сравнению с годом ранее, хотя общие продажи легковых автомобилей за тот же период упали на 7,6%.

Ценные бумаги Baidu закрылись с повышением почти на 15,6% до $240,25 и упали на 0,4% после закрытия торговой сессии. В тот же день внебиржевые акции Geely закрылись ростом на 17,4% до $85,64.

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