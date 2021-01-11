Финансовый рынок - Автомобили в РФ подорожали в начале 2021 года

В то же время большинство аналитиков полагают, что подобная динамика является лишь началом, поскольку большая часть продавцов еще не отразила в своих товарах осенний спад рубля.

Многие автодилеры отмечают, что стоимость их автомобилей выросла. Это касается автомобилей разных классов – от бизнес до эконом. Так, Volkswagen в среднем подорожали на 2%, Audi – на 2,2%, Lada Granta и Vesta – на 2,5%. Ожидается, что может вырасти и утильсбор, что, в свою очередь, повлечет еще больший рост цен. Об этом сообщают представители Fresh Auto. При этом также подтверждается рост цен в районе 2-3%.

Сейчас автомобили можно приобрести по стоимости 2020 года. При этом ожидается, что дефицит полностью исчезнет лишь к концу первого квартала 2021 года. Ранее многие эксперты прогнозировали, что в России существено вырастут оптовые цены на бензин, что связано с подорожанием нефти на мировых рынках. Однако пока что подобной тенденции не наблюдается.

Читайте также: Фондовый рынок - В Норвегии планируют отказаться от продаж автомобилей с ДВС к 2025 году