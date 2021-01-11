Финансовый рынок - Apple и Hyundai могут вместе выпускать электромобили

Сотрудничество между двумя гигантами может быть одобрено уже в марте, пишет Reuters со ссылкой на IT News.

Согласно статье IT News, выпускаться электромобили будут на мощностях Kia Motors в штате Джорджия и обе компании будут инвестировать в производственный объект, который сможет производить 100 000 автомобилей к 2024 году.

Акции Hyundai Motors на момент публикации в Сеуле торговались с повышением на 14,43%.

Компания Hyundai отказалась комментировать этот вопрос.

Аналитик Wedbush Дэниел Айвс заявил, что Apple объявит о своем партнерстве в области электромобилей в 2021 году.

Аналитик сказал, что компания, возглавляемая Тимом Куком, может рассчитывать на несколько стратегических партнерств по всему миру с существующими автопроизводителями.

Аналитик Morgan Stanley Адам Джонас заявил, что акции лидера сегмента Tesla Inc столкнутся с "серьезным падением" из-за планов Apple по созданию электромобиля.

Акции Apple закрылись с повышением почти на 0,9% до 132,05 доллара в пятницу и упали на 0,23% после закрытия торгов. В тот же день внебиржевые акции Hyundai Motors закрылись с повышением на 28,48%.

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