Фондовый рынок - В Норвегии планируют отказаться от продаж автомобилей с ДВС к 2025 году

Самым покупаемым электрокаром оказался не Tesla.

По данным отчета Норвежской дорожной федерации в прошлом году доля приобретенных электрокаров составила 54,3%. Данный показатель является мировым рекордом. Так, к примеру, десять лет назад доля проданных электрокаров составляла всего 1%.

По прогнозам аналитиков, в 2021 году доля купленных электрокаров в Норвегии составит 65% и данная страна станет первой в мире, где не будет продано ни одного авто с бензиновым двигателем.

В 2020 году в Европе было реализовано более полумиллиона электрокаров и спрос на них продолжает расти. Это вызывает обеспокоенность у норвежских дилеров, которые ожидают снижения поставок новых автомобилей. В Норвегии владельцы электрокаров избавлены от всех налогов, которые применяются для водителей на автомобилях с ДВС.

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