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Фондовый рынок - В Норвегии планируют отказаться от продаж автомобилей с ДВС к 2025 году
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Фондовый рынок - В Норвегии планируют отказаться от продаж автомобилей с ДВС к 2025 году

По прогнозам аналитиков, в 2021 году доля купленных электрокаров в Норвегии составит 65%
В Норвегии количество проданных электрокаров планируется увеличить и до 2025 года планируется полностью отказаться от продаж автомобилей с другим типом двигателей. Это связано с тем, что в стране было продано больше электрокаров, чем автомобилей с ДВС.

Самым покупаемым электрокаром оказался не Tesla. 

По данным отчета Норвежской дорожной федерации в прошлом году доля приобретенных электрокаров составила 54,3%. Данный показатель является мировым рекордом. Так, к примеру, десять лет назад доля проданных электрокаров составляла всего 1%.

По прогнозам аналитиков, в 2021 году доля купленных электрокаров в Норвегии составит 65% и данная страна станет первой в мире, где не будет продано ни одного авто с бензиновым двигателем.

В 2020 году в Европе было реализовано более полумиллиона электрокаров и спрос на них продолжает расти. Это вызывает обеспокоенность у норвежских дилеров, которые ожидают снижения поставок новых автомобилей.  В Норвегии владельцы электрокаров избавлены от всех налогов, которые применяются для водителей на автомобилях с ДВС.

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среда 06.01.2021 | 17:24
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