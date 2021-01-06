Фондовый рынок - Zoom может составить конкуренцию Gmail и Microsoft

Квартальные доходы Zoom выросли в четыре раза, а стоимость ценных бумаг компании превысила отметку 500%. Воспользовавшись такой ситуацией, Zoom хочет попробовать выйти за рамки сервиса видеоконференций и освоить новые сегменты рынка. В частности, компания интересуется такими направлениями как электронная почта и календарь.

Сейчас программисты Zoom ведут работу над собственным почтовым сервисом, который будет базироваться на веб-платформе. Платформы конкуренты предлагают широкий диапазон услуг в составе пакетов программного обеспечения для своих клиентов.

Zoom может попытаться создать похожие сервисы и составить конкуренцию более крупным компаниям. Так, сейчас компания ищет специалистов для разработки различных функций чата и интеграции данных функций с другими приложениями.

Читайте также: Глава Alibaba не появляется на публике более двух месяцев