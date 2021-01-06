Финансовый рынок США - Macy's закрывает свои магазины

Ритейлер из Нью-Йорка в начале 2020 года сообщил о своих планах закрыть 125 магазинов к 2023 году и сократить около 2000 сотрудников на фоне снижения своих затрат во время кризиса вызванного пандемией коронавируса.

Как сообщает представитель сети: "Macy's стремится оптимизировать сеть своих магазинов, концентрируя внимание на тех точках, которые имеют хорошую посещаемость".

Macy's, которая продает женскую и мужскую одежду и другие предметы, в сентябре прошлого года заявила, что намерена снизить свои затраты и открыть несколько небольших торговых центров меньшего формата, а также попробовать свои силы в интернет - торговле.

Компания заявила, что уже проинформировала сотрудников о планируемом закрытии магазинов к середине этого года. Пресс-секретарь отметил, что уволенные сотрудники будут иметь право на выходное пособие, в том числе на аутплейсмент.

В ноябре Macy's сообщила о чистом убытке в третьем квартале в размере 91 миллиона.

Macy's, основанная в 1858 году, в настоящее время владеет 544 универмагами, 34 магазинами в Блумингдейле, а также 166 магазинами Bluemercury.

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