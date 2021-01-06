Фондовый рынок США - Morgan Stanley прогнозирует рост акций Tesla

В своей записке, опубликованной после закрытия торгов во вторник, аналитик Morgan Stanley Адам Йонас заявил, что рейтинг Tesla завышен, при этом стоимость акций компании вырастет до 810 долларов.

В декабре Йонас сообщил, что переход Apple Inc на рынок электромобилей не что иное, как "медвежья услуга" для Tesla.

В четвертом квартале 2020 года уровень поставок Tesla вырос на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитик повысил оценку объема производства к 2030 году до 5,2 миллиона единиц с 3,8 миллиона единиц.

"Мы по-прежнему считаем, что Tesla будет лидером рынка электромобилей в 2021 году", — написал Йонас в новой заметке.

"Новая бизнес-модель Tesla может обеспечить стабильны и высокий доход который превзойдет аналогичные показатели конкурентов", — заявил Адам Йонас.

Трудно найти более инновационную компанию, особенно на рынке электромобилей и автономных транспортных средств, сказал Йонас, назвав Tesla лучшей компанией.

Во вторник акции Tesla закрылись ростом на 1% до $735,11. Ранее в ходе сессии акции достигли нового скорректированного максимума в $740,84.

Акции выросли на 2,17% до отметки в $751 после завершения торгов.

Читайте также: ​Компания Haven прекращает свою финансовую деятельность