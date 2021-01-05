Stellar Development будет сотрудничать с украинским министерством цифровой трансформации

Планируется заняться развитием инфраструктуры для рынка виртуальных активов. Есть мнение, что это значительно укрепит международный статус Украины как инновационного государства. Одним из важных аспектов сотрудничества является весомый вклад в развитие инфраструктуры украинской гривны, отметил представитель украинского минтранса А. Борняков.

В рамках Меморандума планируется оказание поддержки проектам, которые используют в своей деятельности виртуальные активы. Помимо этого, внимание будет уделено обращению стейблкоинов в Украине, а также развитию цифровой валюты для НБУ.

Представители Stellar Development пола гают, то цифровые валюты сегодня играют важную роль в жизни людей и компания рада оказать свое содействие развитию данного сегмента на территории Украины. Официально компания Stellar Development начнет работать в стране с уже августа 2021 года.

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