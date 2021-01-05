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Stellar Development будет сотрудничать с украинским министерством цифровой трансформации
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Stellar Development будет сотрудничать с украинским министерством цифровой трансформации

Внимание будет уделено обращению стейблкоинов в Украине, а также развитию цифровой валюты для НБУ
​Украинское министерство цифровой трансформации совместно с компанией Stellar Development Foundation заключили специальный Меморандум о сотрудничестве.

Планируется заняться развитием инфраструктуры для рынка виртуальных активов. Есть мнение, что это значительно укрепит международный статус Украины как инновационного государства. Одним из важных аспектов сотрудничества является весомый вклад в развитие инфраструктуры украинской гривны, отметил представитель украинского минтранса А. Борняков.

В рамках Меморандума планируется оказание поддержки проектам, которые используют в своей деятельности виртуальные активы. Помимо этого, внимание будет уделено обращению стейблкоинов в Украине, а также развитию цифровой валюты для НБУ. 

Представители Stellar Development пола гают, то цифровые валюты сегодня играют важную роль в жизни людей и компания рада оказать свое содействие развитию данного сегмента на территории Украины. Официально компания Stellar Development начнет работать в стране с уже августа 2021 года.

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вторник 05.01.2021 | 21:19
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