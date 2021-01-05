​Компания Haven прекращает свою финансовую деятельность

Однако компании планируют продолжить дальнейшее неформальное сотрудничество для разработки программ, адаптированных к конкретным потребностям их собственных сотрудников, говорится в заявлении Haven.

Сообщается, что собственные внутренние инициативы Amazon в области здравоохранения стали одним из многочисленных камней преткновения для Haven.

Компания Haven с самого начала пыталась изо всех сил выйти за рамки ограничений своих трех партнеров. Генеральный директор Haven Атул Гаванде ушел в отставку в мае 2020 года, и главный операционный директор взял на себя повседневную работу.

В свое время, создание компании привело к снижению ценных бумаг медицинских компаний в ожидании крупномасштабной стратегии экономии затрат, в основном из-за надежды в способность Amazon подорвать еще одну отрасль. Но этого не произошло.

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