Fiat Chrysler и PSA проведут слияние

Одобрение слияния является, по своей сути, последним шагом перед тем, как завершить слияние и создать новую компанию. Она будет называться Stellantis и станет четвертым по величине автоконцерном в мире. Ожидается, что ежегодно компания сможет выпускать 8,7 млн автомобилей. Такое объединение позволит сэкономить около 5 млрд евро ежегодно.

Руководителем нового концерна будет нынешний глава PSA К. Таварес. Также он будет иметь решающий голос в совете директоров из 11 человек. Процедура слияния должна будет завершиться 16 января. Ценные бумаги новой компании будут торговаться в Милане, Нью-Йорке и Париже. После новости о слиянии, акции компаний выросли в цене. В конце декабря от Еврокомисии было получено одобрение на проведение сделки. Больше автомобилей, чем новый альянс, сегодня продают такие компании как Volkswagen Nissan-Renault-Mitsubishi и Toyota.

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