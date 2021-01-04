Продажи Tesla не оправдали прогнозов Маска

Годовое производство электромобилей увеличились на 36% по сравнению с 2019 годом. В 2020 году компания собрала 509 737 электромобилей.

В начале текущего года Tesla предсказывала, что годовой объем продаж превысит 500 тыс. электромобилей.

В 2020 году американская компания продала 442 511 электромобилей Model 3 и Model Y, выпустив 454932 единицы транспорта. Продажи Model S и Model X составили 57 039 электромобилей, собрано — 54 805 единиц.

Руководитель компании Илон Маск написал в Твиттере, что "гордится командой Tesla за достижение этого важного показателя".

"В начале Tesla я думал, что у нас (оптимистично) есть 10% шанс вообще выжить", - написал он в Твиттере.

Tesla, которая присоединилась к индексу Standard & Poor's 500 21 декабря, продала 180 570 автомобилей и произвела 179 757 автомобилей в IV квартале.

В IV квартале Tesla продала 161 650 автомобилей Model 3 и Model Y и произвела 163 660 автомобилей. Компания также продала 18 920 автомобилей Model S и X и произвела 16 097 автомобилей.

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