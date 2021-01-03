Глава Alibaba не появляется на публике более двух месяцев

На фоне довольно напряженных отношений с китайскими властями Джек Ма резко сократил свою активность в социальных сетях. Так, в его личном аккаунте на Twitter последняя запись датируется 10 октября, а в аккаунте его благотворительной организации – 30 ноября. Ранее бизнесмен публиковал по нескольку твитов в день.

Ранее сообщалось, что власти Китая намерены усилить контроль за бизнесом Джека Ма и заставить его разделить Ant Group, которая является финансовым подразделением Alibaba Group. Такое раздление является необходимым для того чтобы государство могло выкупить одну из таких отделенных компаний и таким образом увеличит уровень госучастия и увеличив степень надзора. По мнению аналитиков, такие действия властей объясняются настороженным отношением к технологическим компаниям, влияние которых увеличивается.

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