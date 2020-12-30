Власти РФ хотят помочь IT-индустрии страны

Новый пакет мер будет направлен на поддержку IT-отрасли. Планируется обеспечить льготный доступ на предприятия малого и среднего бизнеса к программному обеспечению исключительно программной разработки. Государство намерено компенсировать разработчикам половину от стоимости всей лицензии.

Сроки и окончательный перечень мер для поддержки IT-индустрии должно будет утвердить правительство, однако когда это произойдет, не говорится.

Первый пакет мер был разработан по инициативе В. Путина еще летом. Он хотел реализовать налоговый маневр в IT-отрасли. Для занятых в этой сфере компаний планировалось снизить налоги с 20 до 3%, а размер ставки страховых взносов – с 14 до 7,6%. Для того чтобы получить льготы предприятия должны соответствовать нескольким критериям, в частности получать не менее 90% прибыли от разработки программного обеспечения.

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