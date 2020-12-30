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Honda уходит с российского рынка
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Honda уходит с российского рынка

Ранее стало известно, что Honda прекратит производство автомобилей с бензиновым двигателем для Европы к концу 2022 года
​Японская компания Honda заявила о своем намерении прекратить поставку своих легковых автомобилей на территорию России в 2022 году. 

Такое решение покинуть не самый маленький рынок обосновывается бизнес-стратегией компании Honda Motor. В первую очередь, она направлена на реструктуризацию многих финансовых операций, отмечают в компании. Honda намерена продолжить поставки новых мотоциклов и силовой техники на рынок России. В то же время планируется сохранить послепродажное обслуживание автомобилей.На российском рынке Honda представлена такими моделями как CR-V и Pilot. Начиная с января по ноябрь 2020 года компании удалось продать всего 79 автомобилей.

Ранее стало известно, что Honda прекратит производство автомобилей с бензиновым двигателем для Европы к концу 2022 года. Также компания намерена остановить производство автомобилей с дизельным двигателем также до вышеуказанного периода. Это связано с тем, что такой тип двигателя постепенно теряет популярность. В дальнейшем Honda делает ставку на автомобили гибридного типа и электрокары.

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среда 30.12.2020 | 19:11
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