Honda уходит с российского рынка

Такое решение покинуть не самый маленький рынок обосновывается бизнес-стратегией компании Honda Motor. В первую очередь, она направлена на реструктуризацию многих финансовых операций, отмечают в компании. Honda намерена продолжить поставки новых мотоциклов и силовой техники на рынок России. В то же время планируется сохранить послепродажное обслуживание автомобилей.На российском рынке Honda представлена такими моделями как CR-V и Pilot. Начиная с января по ноябрь 2020 года компании удалось продать всего 79 автомобилей.

Ранее стало известно, что Honda прекратит производство автомобилей с бензиновым двигателем для Европы к концу 2022 года. Также компания намерена остановить производство автомобилей с дизельным двигателем также до вышеуказанного периода. Это связано с тем, что такой тип двигателя постепенно теряет популярность. В дальнейшем Honda делает ставку на автомобили гибридного типа и электрокары.

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