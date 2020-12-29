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Россия будет сотрудничать с Китаем в сфере разработки вакцин от коронавируса
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Россия будет сотрудничать с Китаем в сфере разработки вакцин от коронавируса

Обе технологические платформы считаются очень похожими и поэтому это позволит эффективно сотрудничать в сфере разработки вакцины двум странам
​Россия намерена сотрудничать с Китаем в рамках сотрудничества между производителями вакцин от коронавируса. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) К. Дмитриев.

В ближайшие несколько недель РФПИ намерен объявить о крупном партнерстве по вакцинам с производителем из Китая. При этом каких-либо подробностей о сделке К. Дмитриев так и не назвал.  21 декабря глава центра Гамалеи объявил о совместных испытаниях вакцины Спутник V и AstraZeneca.

Обе технологические платформы считаются очень похожими и поэтому это позволит эффективно сотрудничать в сфере разработки вакцины двум странам. Если удастся объединить мощности двух вакцин, то можно будет создать более продолжительную защиту от коронавируса. 

В настоящее время в мире существует несколько вакцин против коронавируса. В России существует несколько вакцин от коронавируса и 5 декабря уже стартовала вакцинация препаратом Спутник V. В Великобритании и США также начали делать прививки населению препаратами собственной разработки.

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вторник 29.12.2020 | 22:20
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