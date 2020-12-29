Timken открывает производство в Мексике

Вместе с новым заводом, Timken собирается совместно с мексиканской Envases Group открыть в Техасе предприятие по производству и продаже алюминиевых банок стоимостью $35 млн.

Два проекта создадут около 220 рабочих мест в сфере производства, логистики и транспорта.

Новое производственное предприятие Timken Co. находится в мексиканском городе Сан-Хосе Итурбиде. Завод производит конические роликоподшипники для транспорта и промышленного машиностроения.

Компания Timken не раскрывает стоимость нового завода, но заявила, что предприятие к концу марта заработает и будет иметь персонал в количестве 100 человек.

Timken Co. основанная в 1899 году, находится в Северном Кантоне, штат Огайо. Предприятие в Сан-Хосе-Итурбиде — первый завод компании в Латинской Америке.

В Timken работает более 18 000 человек. Компания имеет заводы в 42 странах, включая Северную Америку, Европу, Азию и Африку.

Envases Group, производитель упаковки из Куаутитлана Искалли, Мексика, недавно выбрала Waco для строительства завода, который откроется к концу 2021 года и создаст 120 рабочих мест.

"Производство Waco будет сосредоточено на алюминиевых контейнерах для напитков, обычно используемых для безалкогольных напитков, пива, энергетических напитков, чая и негазированных напитков", - говорится в заявлении компании. "Это значительные инвестиции на первом этапе, которые позволят компании ввести свою первую производственную линию для обслуживания рынка США".

Envases Group была основана в 2006 году и имеет 66 заводов и семь распределительных центров по всему миру.

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