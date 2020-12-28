Facebook закрывает три своих холдинга в Ирландии

Данные компании использовались для хранения интеллектуальной собственности и для ухода от уплаты налогов в США, Великобритании и ряде других стран. Компанию неоднократно предъявляли обвинения в утаивании своей реальной прибыли от налогообложения.

Входящие в данный холдинг компании выплачивали компании за использование ее интеллектуальной собственности. Решение Facebook прекратить работу ирландских подразделений было принято после того, как на компанию подала в суд Служба внутренних доходов США (IRS). В IRS отмечают, что компания задолжала более 9 млрд долларов США из-за своего решения перенести свою прибыль в Ирландию.

Перед тем как выйти на биржу в 2012 году Facebook дала оценку своим нематериальным активам в 6,5 млрд долларов в 2010 году. В свою очередь, в IRS cчитают, что реальная стоимость компании оказалась втрое большей и составила 21 млрд долларов США.Решение о закрытии трех холдинговых компаний зарегистрировало Управление регистрации ирландских компаний.

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