Apple хочет сделать iPhone для нескольких пользователей

В специальном патенте описывается технология Secure Enclave, которая нужна для обеспечения стабильного и безопасного доступа к iPhone. Помимо прочего также упоминается возможность внести в устройство несколько учетных записей. Такая же функция есть в компьютерах Mac. Стоит отметить, что в своих рекламных материалах компания Apple позиционировала iPhone как персональное устройство.

При активации определенного аккаунта iOS завершит предыдущий сеанс и запустит новый. При этом настройки отдельных пользователей никак не будут пересекаться. За безопасность пользовательских данных будет отвечать специальный процессор (SEP).

Это уже не первая попытка настроить Apple как устройство для нескольких пользователей. В 2013 году была подана заявка на регистрацию патента, в котором функция переключения пользователей осуществлялась при помощи сенсора отпечатков пальцев и сенсора Touch ID. Также Apple ранее использовала аналогичный процессор для обеспечения безопасности.

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