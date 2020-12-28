Количество автокредитов в РФ выросло

Если сравнивать с показателями прошлого года, то можно увидеть рост на 5,7%. Об этом сообщает национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольшая сумма автокредитов была зафиксирована в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге. Многие россияне стали активнее брать такие виды денежных займов, поскольку сформировался так называемый отложенный спрос. Этому способствовали жесткие кредитные ограничения, отметили финансовые эксперты.

Спрос также был обоснован тем, что многие покупатели ожидают роста цен на автомобили. Ранее эксперты из агентства «Автостат» выдвинули предположение, что в следующем году средняя стоимость нового автомобиля в России вырастет как минимум на 10%.

Российский рынок легковых автомобилей продолжает расти уже третий месяц подряд. Количество проданных автомобилей увеличилось почти на 6% (почти 158 тысяч единиц), если сравнивать с этим же периодом, но в прошлом году.

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