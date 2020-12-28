Автопроизводители ЕС и Британии вздохнули с облегчением после подписания торгового соглашения

Если Brexit действительно улажен, автомобильная промышленность должна столкнуться с такими экзистенциальными проблемами, как грядущая электрическая революция.

Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) заявила, что это большое облегчение для ее членов, но предупредила, что необходимо проанализировать детали соглашения на 2000 страницах, прежде чем сделать утешительный прогноз по крупному автомобильному бизнесу между Евросоюзом и Великобританией.

Ежегодно между ЕС и Великобританией продается почти 3 миллиона автомобилей на сумму 66 миллиардов долларов, а по данным ACEA, межканальная торговля автомобильными запчастями составляет почти 17 миллиардов долларов.

Профессор Фердинанд Дуденхёффер, директор Немецкого центра автомобильных исследований (CAR) заявил, что это не остановит неизбежное медленное падение британской автомобильной промышленности.

"Британская автомобильная промышленность сильно пострадала от Brexit, а также в результате коронавируса. Без торговой сделки можно было бы ожидать нового резкого обвала автомобильной промышленности Великобритании. Сделка с Brexit может замедлить крах, но он все же неизбежен", - сказал Дуденхёффер.

Дуденхеффер сказал, что производство автомобилей в Великобритании упало с 1,72 миллиона в 2016 году до примерно 910 000 в этом году на фоне пандемии Covid-19. Он не ожидает, что британский объем производства превысит 1,1 миллиона в среднесрочной перспективе, а через 5 лет упадет ниже 1 миллиона.

Питер Уэллс, профессор бизнеса и устойчивого развития Кардиффской бизнес-школы сказал, что Великобритания и европейская промышленности должны изменить свою стратегию с производства крупносерийных автомобилей с низкой рентабельностью на более эксклюзивные с меньшим объемом производства и гораздо большей прибылью.

Между тем, главный руководитель британской автомобильной промышленности, Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT), с оговорками выразило удовлетворение соглашением.

«Мы приветствуем новое торговое соглашение между ЕС и Великобританией, которое обеспечивает платформу для наших будущих отношений. Мы ждем подробностей, чтобы убедиться, что эта сделка применима ко всем автомобильным товарам и технологиям, включая особенности правил происхождения и будущего регуляторного сотрудничества », - сказал генеральный директор SMMT Майк Хоуз.

Согласно лондонской газете Daily Telegraph, соглашение включало шестилетний переходный период, чтобы британские производители электромобилей могли изменить свои цепочки поставок, чтобы убедиться, что они не нарушают правила ЕС в отношении импорта.

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