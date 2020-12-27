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Доля электрокаров в следующем году вырастет
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Доля электрокаров в следующем году вырастет

Сегодня в Китае наблюдается довольно активный рост компаний, занимающихся выпуском электромобилей
​Продажи электрокаров в мире в 2021 году вырастут, прогнозируют аналитики. Рост может составить на 50% и более. 

Объемы продаж автомобилей с традиционными ДВС также вырастут, однако на более скромные 2-5%.

Следующий год станет ключевым для внедрения электрокаров и постепенного отказа от ДВС. Именно 2021 год определит все параметры расширения, сокращения и консолидации электрокаров на рынке ценных бумаг, полагают аналитики Morgan Stanley.Сегодня рынок электрокаров переживает хороший подъем. Так, акции Tesla выросли в текущем году на 625%, XPeng – на 111%, Li Auto – на 100%. В то же время, ценные бумаги Nikola – компании, разрабатывающей электрогрузовики, упали в цене после того как GM отказалась от планов по расширению своей доли в данном стартапе.

Сегодня в Китае наблюдается довольно активный рост компаний, занимающихся выпуском электромобилей. В то же время, в Великобритании, в связи с растущим спросом на такие авто уже открыли первую автозаправочную станцию исключительно для электрокаров.

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воскресенье 27.12.2020 | 23:00
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