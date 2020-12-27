У Volkswagen не хватает компонентов для сбора новых авто

​Автоконцерн Volkswagen сообщила о нехватке полупроводников для производства автомобилей. Это стало причиной того, что в производстве автомобилей на платформе MQB произошли перебои.

Ситуация с нехваткой комплектующих привела к тому, что ситуация стала критической, поскольку компания не может вовремя выполнить запланированный объем работ. Причиной сбоя в поставках комплектующих стали ограничения, которые были наложены на многих поставщиков компонентов.

Многие производители электроники вынуждены были переориентироваться на более приоритетные отрасли рынка, такие как бытовая электроника. Ожидается, что дефицит будет ликвидирован в начале 2021 года. Таким образом, многие автопроизводители задержат выпуск своих моделей авто. Так, к примеру SEAT, который является частью концерна немецкого автопроизводителя, объявил, что в текущем году ввиду пандемии объем производства составит примерно 350 тысяч автомобилей, что на 30% меньше запланированных показателей.

Помимо этого, многие компании переводят свои заводы с трех смен на две, что продиктовано необходимостью экономии средств.

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