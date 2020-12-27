МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Бизнес
Транспорт
У Volkswagen не хватает компонентов для сбора новых авто
logo

У Volkswagen не хватает компонентов для сбора новых авто

Многие производители электроники вынуждены были переориентироваться на более приоритетные отрасли рынка
​Автоконцерн Volkswagen сообщила о нехватке полупроводников для производства автомобилей. Это стало причиной того, что в производстве автомобилей на платформе MQB произошли перебои.

Ситуация с нехваткой комплектующих привела к тому, что ситуация стала критической, поскольку компания не может вовремя выполнить запланированный объем работ. Причиной сбоя в поставках комплектующих стали ограничения, которые были наложены на многих поставщиков компонентов.

Многие производители электроники вынуждены были переориентироваться на более приоритетные отрасли рынка, такие как бытовая электроника. Ожидается, что дефицит будет ликвидирован в начале 2021 года. Таким образом, многие автопроизводители задержат выпуск своих моделей авто. Так, к примеру SEAT, который является частью концерна немецкого автопроизводителя, объявил, что в текущем году ввиду пандемии объем производства составит примерно 350 тысяч автомобилей, что на 30% меньше запланированных показателей. 

Помимо этого, многие компании переводят свои заводы с трех смен на две, что продиктовано необходимостью экономии средств.

Читайте также: Илон Маск дискусирует с противниками производства Tesla в Германии

воскресенье 27.12.2020 | 23:59
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика
  • Согласно условиям Apple Security Research Device Program такую версию iPhone можно получить в аренду на один год с возможностью ее продления
    Apple предоставила разработчикам взломанные iPhone

    ​Компания Apple начала отправлять разработчикам специальные версии смартфонов, которые взломаны. Эти смартфоны имеют полностью разблокированное ядро системы и

    четверг, 24.12.2020 | 23:44
    Индустрия
  • Компании-производители планируют увеличивать объемы посредством дополнения технологического оборудования
    В России назвали сроки масштабного производства вакцины

    ​Глава Минпромторга Д. Мантуров заявил о сроках масштабного производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Он  полагает, что к июлю 2021 года

    четверг, 24.12.2020 | 19:18
    Индустрия
  • Он не хочет продавать компанию по примеру основателей WhatsApp
    Telegram может быть монетизирован

    ​Основатель и глава Telegram Павел Дуров сообщил о своих планах монетизировать свой мессенджер.Дуров заявил, что количество активных пользователей данного

    четверг, 24.12.2020 | 17:39
    Наука и IT
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok