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Совет Федерации РФ рассматривает вероятность блокировки YouTube
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Совет Федерации РФ рассматривает вероятность блокировки YouTube

Впервые о некоторых мерах касательно зарубежных IT-платформ высказался Роскомнадзор
В Совете Федерации РФ одобрили законопроект, по которому возможна блокировка YouTube и популярных социальных сетей, таких как Facebook и Twitter за цензуру многих российских СМИ, которую считают необоснованной.

Согласно данному документу, некоторые зарубежные IT-платформы могут блокироваться для пользователей из России в том случае, если будут в дальнейшем ограничивать доступ к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Министерство иностранных дел России намерено участвовать в процессе решения данного вопроса и настроено весьма решительно.

В то же время вводится возможность для Генерального прокурора страны присваивать владельцам сайта статус такового, который допускает дискриминацию против многих российских СМИ. Впервые о некоторых мерах касательно зарубежных IT-платформ высказался Роскомнадзор.  Представители данного ведомства, что около 20 отечественных СМИ столкнулись с фактом блокировки их материалов и публикаций. В то же время, в Кремле положительно отнеслись к ответным мерам.

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пятница 25.12.2020 | 23:39
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