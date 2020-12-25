Совет Федерации РФ рассматривает вероятность блокировки YouTube

Согласно данному документу, некоторые зарубежные IT-платформы могут блокироваться для пользователей из России в том случае, если будут в дальнейшем ограничивать доступ к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Министерство иностранных дел России намерено участвовать в процессе решения данного вопроса и настроено весьма решительно.

В то же время вводится возможность для Генерального прокурора страны присваивать владельцам сайта статус такового, который допускает дискриминацию против многих российских СМИ. Впервые о некоторых мерах касательно зарубежных IT-платформ высказался Роскомнадзор. Представители данного ведомства, что около 20 отечественных СМИ столкнулись с фактом блокировки их материалов и публикаций. В то же время, в Кремле положительно отнеслись к ответным мерам.

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