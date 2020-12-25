Россия приостановили экспорт лекарства от коронавируса

В данном фонде занимаются тем, что планируют в будущем восстановить поставки за границу, однако только тогда когда удастся нарастить объемы. В РФПИ также отметили, что не ожидают высокого уровня доходности от финансовых вложений, которые связаны с борьбой против коронавирусной пандемии.

Несколько государств Латинской Америки, Саудовская Аравия и Болгария ранее купили лекарство российского производства. Препарат получил регистрационное удостоверение от Минздрава в конце мая и получил статус первого в мире лекарства против коронавируса, в котором содержится активное действующее лекарство фавипиравир.

Новое лекарство начали экспортировать в июне. Первая партия его была отправлена в Белоруссию. В настоящее время заявки на приобретение лекарства направили 50 стран. Так, клинически установено, что препарат блокирует механизмы размножения коронавируса.

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