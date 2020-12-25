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Nikola не будет выпускать электромусоровозы
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Nikola не будет выпускать электромусоровозы

Поставленная задача по разработке и созданию такого вида транспорта оказалась непосильной для компании
​Конкурент компании Tesla cообщил, что не намерен продолжать разработку электрических мусоровозов для Republic Services.

Поставленная задача по разработке и созданию такого вида транспорта оказалась непосильной для компании, поскольку для этого нужно будет очень много времени и непомерных финансовых затрат. Ранее предполагалось, что на создание мусоровоза потребуется гораздо меньше времени и денег.

Nikola должна была поставить для Republic Services 2500 электрических мусоровозов, однако теперь контракт оказался расторгнут Сейчас Nikola находится на пороге краха, ее акции теряют в цене, а General Motors отказалась от своей доли в ней после того, как стартап обвинили в обмане клиентов.

Еще в сентябре было опубликована информация о том, что основатель Nikola Corp вводил в заблуждение своих клиентов, инвесторов и партнеров. В 2018 году в своем рекламном ролике компания показала грузовик, который двигался на водородном топливе, однако на самом деле его просто скатили с холма. Также есть подозрения, что технология, которую так продвигала Nikola была ранее запатентована другой компанией. Такие обвинения привели к тому, что ее глава вынужден был уйти в отставку.



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пятница 25.12.2020 | 21:48
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