Apple снижает комиссию в своем магазине приложений App Store

В ноябре технологический гигант предложил разработчикам новую программу — тем кто зарабатывает менее $1 миллиона в год, вдвое снизить комиссию в App Store. Вместо того, чтобы платить 30-процентную комиссию, участникам нужно будет платить только 15 процентов за продажи и покупки в приложении. Apple начал принимать заявки с декабря, а программа должна была начаться 1 января 2021 года. Похоже Apple решила начать работу программы раньше, по крайней мере, для некоторых разработчиков.

Как отмечает AppleInsider, основатель Apparent Software Джейкоб Горбан и несколько других участников заявили, что теперь действует сниженная комиссия для участников программы.

Apple взимает 30-процентную комиссию с первых дней существования App Store, но все больше и больше компаний выражают свое недовольство тем, что им приходится платить так много. Epic Games, которая сознательно нарушила правила покупки внутри приложений Apple, предложив игрокам Fortnite прямой способ покупать внутриигровую валюту со скидкой. Другие технологические компании поддержали борьбу Epic, включая Facebook, который раскритиковал Apple за то, что она не снизила комиссионные за Facebook Pay.

Когда Apple представила программу, то заявила, что она принесет пользу "подавляющему большинству" разработчиков платформы.

Хотя это хорошая возможность для частных лиц и небольших компаний, некоторые отмечают, что это может быть попыткой избежать контроля со стороны властей со стороны антимонопольного законодательства.

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