МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Бизнес
Индустрия
Apple предоставила разработчикам взломанные iPhone
logo

Apple предоставила разработчикам взломанные iPhone

Согласно условиям Apple Security Research Device Program такую версию iPhone можно получить в аренду на один год с возможностью ее продления
​Компания Apple начала отправлять разработчикам специальные версии смартфонов, которые взломаны. Эти смартфоны имеют полностью разблокированное ядро системы и другие функции, что позволяет разработчикам программного обеспечения предотвращать возможные взломы системы и оперативно устранять неуязвимости.

Согласно условиям Apple Security Research Device Program такую версию iPhone можно получить в аренду на один год с возможностью ее продления. Участникам данной программы не нужно совершать процедуру джейлбрейка для того чтобы получить доступ к расширенным функциям смартфона.

Данная программа от Apple подразумевает выплаты специалистам в сфере программирования и IT-технологий за то, что они ведут поиск уязвимостей и сообщают компании об этом. Сумма выплат достигает 1,5 млн долларов США.

Получивший смартфон специалист, согласно условиям соглашения, не может использовать устройство как обычный телефон и передать его в пользование третьим лицам. О запуске подобной программы поиска уязвимостей стало известно этим летом.

Читайте также: Во Франции начали расследование в отношении TikTok

четверг 24.12.2020 | 23:44
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok