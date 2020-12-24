Apple предоставила разработчикам взломанные iPhone

Согласно условиям Apple Security Research Device Program такую версию iPhone можно получить в аренду на один год с возможностью ее продления. Участникам данной программы не нужно совершать процедуру джейлбрейка для того чтобы получить доступ к расширенным функциям смартфона.

Данная программа от Apple подразумевает выплаты специалистам в сфере программирования и IT-технологий за то, что они ведут поиск уязвимостей и сообщают компании об этом. Сумма выплат достигает 1,5 млн долларов США.

Получивший смартфон специалист, согласно условиям соглашения, не может использовать устройство как обычный телефон и передать его в пользование третьим лицам. О запуске подобной программы поиска уязвимостей стало известно этим летом.

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