В России назвали сроки масштабного производства вакцины

Как сообщает министр, компании-производители планируют увеличивать объемы посредством дополнения технологического оборудования. До конца текущего года планируется выпустить 2,5 млн доз, а уже к весне следующего года количество препарата будет постепенно увеличиваться.

Как известно из последних данных, в России каждый пятидесятый человек заразился коронавирусом, а в мире — каждый сотый. В стране стартовала масштабная вакцинация. При этом не гарантируется, что вакцина может обеспечить полноценную защиту от коронируса.

Сложности могут возникнуть и в процессе транспортировки. Вакцину нужно держать при температуре не выше минус 18 градусов. При этом важно свести к минимуму влияние человеческого фактора, поскольку сейчас много ложных тестов на коронвирус из-за того что доставка и забор образцов не соблюдаются.

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